Зеленский не Господь Бог, вряд ли я должен пред ним представать, - Путин

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможную встречу с победившим на выборах Президента Владимиром Зеленским, заявил, что "Зеленский не возведен в ранг святых и вряд ли он должен пред ним представать".\r\nОб этом Путин сказал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, когда он предстанет перед Зеленским, передают Українські Новини.\r\n"Зеленский еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, вряд ли я должен пред ним представать", - ответил Путин.\r\nТакже Путин считает, что украинский народ ждет от новоизбранного Президента скорейшего урегулирования ситуации на Донбассе.\r\nКак сообщали Українські Новини, Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса.\r\nТем временем патриарх Филарет сообщил, что Зеленский извинился за то, что назвал томос - "термосом".