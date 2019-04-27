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27 апреля 2019, суббота, 21:05 802
Внешняя политика 2019-04-27T21:10:04+03:00
Українські Новини
Зеленский не Господь Бог, вряд ли я должен пред ним представать, - Путин

Зеленский не Господь Бог, вряд ли я должен пред ним представать, - Путин

Путин. Фото: mk.ru
Путин. Фото: mk.ru

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможную встречу с победившим на выборах Президента Владимиром Зеленским, заявил, что "Зеленский не возведен в ранг святых и вряд ли он должен пред ним представать".

Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, когда он предстанет перед Зеленским, передают Українські Новини.

"Зеленский еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, вряд ли я должен пред ним представать", - ответил Путин.

Также Путин считает, что украинский народ ждет от новоизбранного Президента скорейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса.

Тем временем патриарх Филарет сообщил, что Зеленский извинился за то, что назвал томос - "термосом".

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