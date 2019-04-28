Турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.\r\nКак пишет в воскресенье турецкое агентство "Анадолу", политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.\r\nЗеленский на отдыхе в Турции. Фото: Анадолу\r\nНакануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.\r\nЗеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.\r\n\r\nВ ресторан был допущен лишь фотограф агентства “Анадолу”.\r\nВ районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.\r\n\r\nТелевизионный комик Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, заручившись поддержкой 73,22 процентов избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45 процентов голосов.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский улетел в Турцию на выходные.\r\nЗеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.\r\nТакже Зеленский поменял имя в Facebook, потому что так захотели его подписчики.