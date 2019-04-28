Турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме

Зеленский на отдыхе в Турции. Фото: Анадолу

Зеленский на отдыхе в Турции. Фото: Анадолу

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.

Как пишет в воскресенье турецкое агентство "Анадолу", политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.

Зеленский на отдыхе в Турции. Фото: Анадолу

Накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

В ресторан был допущен лишь фотограф агентства “Анадолу”.

В районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.

Телевизионный комик Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, заручившись поддержкой 73,22 процентов избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45 процентов голосов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский улетел в Турцию на выходные.

Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.

Также Зеленский поменял имя в Facebook, потому что так захотели его подписчики.