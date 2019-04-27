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27 апреля 2019, суббота, 16:04 46
Политика 2019-04-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит

Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин упомянул в числе вопросов, которые стоят на повестке дня двух стран и вопросы экономического характера, связанные с транзитным договором "Газпрома" и "Нафтогаза" (договор истекает в 2019 году).

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, - газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает", - напомнил Путин.

"Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе с транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идет на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс", - сказал он.

"Это очень серьезный вопрос! Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - отметил Путин. Он также заявил, что Украина получает газ "раза в два дороже", чем могла бы получать по прямым поставкам из России.

Напомним, Путин пообещал не прекращать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".

Порошенко уверен, что "Северный поток-2" развалит Европу.

Трамп советовал Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2".

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