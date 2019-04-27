Путин пригрозил, что Украина останется без газа, если Россия прекратит транзит

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин упомянул в числе вопросов, которые стоят на повестке дня двух стран и вопросы экономического характера, связанные с транзитным договором "Газпрома" и "Нафтогаза" (договор истекает в 2019 году).

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, - газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает", - напомнил Путин.

"Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе с транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идет на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс", - сказал он.

"Это очень серьезный вопрос! Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - отметил Путин. Он также заявил, что Украина получает газ "раза в два дороже", чем могла бы получать по прямым поставкам из России.

Напомним, Путин пообещал не прекращать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".

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