Второй тур выборов Президента прошел по международным стандартам, но не без нарушений, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" считает прошедшие выборы Президента соответствующими международным стандартам, но заявляет о нарушениях в ходе предвыборной агитации.

Об этом сказала на брифинге руководитель "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українськi Новини.

"По нашему мнению, системных нарушений, которые могли бы влиять на конечный результат волеизъявления избирателей, обнаружено не было, день выборов прошел на высоком уровне", - заявила она.

"Опора" считает, что выборы проведены в соответствии с международными стандартами.

В то же время, по мнению организации, этап предвыборной агитации сопровождался существенными проблемами.

В частности, речь идет о незаконной агитации, привлечении местных чиновников к агитации, использовании популистских социальных тем, использовании административного ресурса, нарушении порядка финансирования агитации из избирательных фондов.

Касательно дня выборов, то "Опора" во втором туре голосования зафиксировала факт демонстрации избирателями заполненного бюллетеня на 5% избирательных участков.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК начнет в понедельник прием оригинальных протоколов с результатами выборов Президента.

По подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).

Тем временем во втором туре выборов в полицию поступало меньше сообщений о нарушениях, чем в первом

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.