Второй тур выборов Президента прошел по международным стандартам, но не без нарушений, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" считает прошедшие выборы Президента соответствующими международным стандартам, но заявляет о нарушениях в ходе предвыборной агитации.\r\nОб этом сказала на брифинге руководитель "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українськi Новини.\r\n"По нашему мнению, системных нарушений, которые могли бы влиять на конечный результат волеизъявления избирателей, обнаружено не было, день выборов прошел на высоком уровне", - заявила она.\r\n"Опора" считает, что выборы проведены в соответствии с международными стандартами.\r\nВ то же время, по мнению организации, этап предвыборной агитации сопровождался существенными проблемами.\r\nВ частности, речь идет о незаконной агитации, привлечении местных чиновников к агитации, использовании популистских социальных тем, использовании административного ресурса, нарушении порядка финансирования агитации из избирательных фондов.\r\nКасательно дня выборов, то "Опора" во втором туре голосования зафиксировала факт демонстрации избирателями заполненного бюллетеня на 5% избирательных участков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК начнет в понедельник прием оригинальных протоколов с результатами выборов Президента.\r\nПо подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%\r\nЯвка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).\r\nТем временем во втором туре выборов в полицию поступало меньше сообщений о нарушениях, чем в первом\r\nВладимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.