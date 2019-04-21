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21 апреля 2019, воскресенье, 21:55 1655
Политика 2019-04-21T22:32:09+03:00
Українські Новини
Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время

Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время

Владимир Зеленский. Фото: 24tv
Владимир Зеленский. Фото: 24tv

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский намерен представить план действий по прекращению огня на Донбассе.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передают Українські новини.

"Это наш план, наша подготовка. Мы будем делать мощную информационную войну относительно окончания войны на Донбассе... Это будет в ближайшее время", - сказал он.

Зеленский отметил, что намерен вести пропаганду и консультироваться по этому поводу с журналистами и блогерами.

"Я думаю, что мы нашей предвыборной кампанией всем показали, что мы можем делать, показали, какая у нас сильная команда. Есть креативные идеи и нам нужна ваша помощь", - добавил кандидат.

Он подчеркнул, что намерен действовать согласно "минским соглашениям".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет нового генпрокурора.

Тем временем, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3%.

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