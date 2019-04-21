Зеленский дал первое обещание после объявления exit-poll

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский после объявления первых exit-poll заявил, что не подведет.

Об этом он сказал на брифинге в штабе, передают Українськi Новини.

"Я обещаю, что не подведу вас всех", - заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность своей семье, сотрудникам штаба, правоохранителям, военным и всем украинцам.

"Пока я еще официально не Президент, я могу официально сказать как гражданин Украины всем странам постсоветсткого пространства: "Посмотрите на нас. Все возможно", - сказал он.

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Как сообщали Українські Новини, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.

Также, по данным опроса, Зеленский побеждал Порошенко с разрывом в 46% голосов, а по данным КМИС, Зеленский опережал Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%.

По данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 16:00 составила 49,3%.

Тем временем Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа", в котором он исполнил главную роль. А Президент Петр Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить его с победой.