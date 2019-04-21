Выборы прошли честно, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nОб этом он сообщил на брифинге в своем избирательном штабе, передают Українські Новини.\r\n"Выборы прошли честно. Выборы прошли прозрачно. Выборы прошли в полном соответствии с европейскими стандартами", - сообщил Порошенко.\r\nОн отметил, что в условиях войны украинцам удалось сохранить демократию и свое право выбирать власть.\r\nПорошенко подчеркнул, что Украина является единственной страной на постсоветском пространстве, где граждане могут менять власть тогда, когда сочтут нужным.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко рассказал, собирается ли оставаться в политике после ухода с поста Президента.\r\nПорошенко отреагировал на результаты exit-poll.\r\nТакже Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой.\r\nНациональный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.