Выборы прошли честно, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Об этом он сообщил на брифинге в своем избирательном штабе, передают Українські Новини.

"Выборы прошли честно. Выборы прошли прозрачно. Выборы прошли в полном соответствии с европейскими стандартами", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что в условиях войны украинцам удалось сохранить демократию и свое право выбирать власть.

Порошенко подчеркнул, что Украина является единственной страной на постсоветском пространстве, где граждане могут менять власть тогда, когда сочтут нужным.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко рассказал, собирается ли оставаться в политике после ухода с поста Президента.

Порошенко отреагировал на результаты exit-poll.

Также Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить с победой.

Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.