Зеленский за закон об украинском языке

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать украинский язык.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в своем предвыборном штабе, передают Українськi Новини.

"Я должен защищать украинский язык, как гарант, и я буду это делать", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что выступает за законопроект о функционировании украинского языка.

Кроме того, Зеленский заявил, что в отношениях с Россией будет продолжать формат минских договоренностей.

Как сообщали Українськi Новини, стали известны результаты первых подсчетов ЦИК: Зеленский лидирует с большим отрывом.

Ранее у Зеленского рассказали, что думают о языковом законопроекте.

Тем временем, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73%, а Порошенко - 25,5%.