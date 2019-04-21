Зеленский за закон об украинском языке

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать украинский язык.\r\nОб этом он сказал в ходе пресс-конференции в своем предвыборном штабе, передают Українськi Новини.\r\n"Я должен защищать украинский язык, как гарант, и я буду это делать", - сообщил Зеленский.\r\nОн отметил, что выступает за законопроект о функционировании украинского языка.\r\nКроме того, Зеленский заявил, что в отношениях с Россией будет продолжать формат минских договоренностей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, стали известны результаты первых подсчетов ЦИК: Зеленский лидирует с большим отрывом.\r\nРанее у Зеленского рассказали, что думают о языковом законопроекте.\r\nТем временем, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73%, а Порошенко - 25,5%.