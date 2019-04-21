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21 апреля 2019, воскресенье, 22:27 965
Политика 2019-04-21T22:27:27+03:00
Українські Новини
Зеленский за закон об украинском языке

Зеленский за закон об украинском языке

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать украинский язык.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в своем предвыборном штабе, передают Українськi Новини.

"Я должен защищать украинский язык, как гарант, и я буду это делать", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что выступает за законопроект о функционировании украинского языка.

Кроме того, Зеленский заявил, что в отношениях с Россией будет продолжать формат минских договоренностей.

Как сообщали Українськi Новини, стали известны результаты первых подсчетов ЦИК: Зеленский лидирует с большим отрывом.

Ранее у Зеленского рассказали, что думают о языковом законопроекте.

Тем временем, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73%, а Порошенко - 25,5%.

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