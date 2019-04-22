ЦИК начнет сегодня прием оригинальных протоколов с результатами выборов Президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник начнет прием оригинальных бумажных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования граждан на участках во втором туре выборов Президента.\r\nОб этом сообщила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Мы уже сегодня ожидаем поступление первых оригинальных протоколов от окружных комиссий. Думаю, сегодня мы начнем беспрерывное заседание, потому что, по моим данным, уже одна комиссия из Киева ожидает сдачи", - сказала она.\r\nРезультаты выборов должны быть установлены ЦИКом на основании этих протоколов не позднее 1 мая.\r\nИнаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%\r\nЯвка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).\r\nВладимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.