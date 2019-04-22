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22 апреля 2019, понедельник, 10:50 439
Выборы 2019-04-22T11:34:53+03:00
Українські Новини
ЦИК начнет сегодня прием оригинальных протоколов с результатами выборов Президента

ЦИК начнет сегодня прием оригинальных протоколов с результатами выборов Президента

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник начнет прием оригинальных бумажных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования граждан на участках во втором туре выборов Президента.

Об этом сообщила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы уже сегодня ожидаем поступление первых оригинальных протоколов от окружных комиссий. Думаю, сегодня мы начнем беспрерывное заседание, потому что, по моим данным, уже одна комиссия из Киева ожидает сдачи", - сказала она.

Результаты выборов должны быть установлены ЦИКом на основании этих протоколов не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Как сообщали Українськi Новини, по подсчету 95% бюллетеней в ЦИК: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5%

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

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