Порошенко пообещал Зеленскому сильную оппозицию и помощь перед инаугурацией

"Новый Президент будет иметь очень сильную оппозицию, и страна от этого только выиграет", - сказал Президент Петр Порошенко на брифинге в своем штабе.

При этом Порошенко отметил, что все решения нового Президента в интересах государства будут поддержаны его командой.

Глава государства заверил, что до инаугурации готов ввести Владимира Зеленского в курс дел.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18:00 во втором туре выборов Президента 73,2% проголосовали за шоумена и продюсера Владимира Зеленского, 25,3% - за действующего Президента Петра Порошенко по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", в который входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Также появилась реакция Порошенко на результаты exit-poll.