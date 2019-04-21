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21 апреля 2019, воскресенье, 20:55 122
Выборы 2019-04-21T21:08:34+03:00
Українські Новини
Порошенко пообещал Зеленскому сильную оппозицию и помощь перед инаугурацией

Порошенко пообещал Зеленскому сильную оппозицию и помощь перед инаугурацией

"Новый Президент будет иметь очень сильную оппозицию, и страна от этого только выиграет", - сказал Президент Петр Порошенко на брифинге в своем штабе.

При этом Порошенко отметил, что все решения нового Президента в интересах государства будут поддержаны его командой.

Глава государства заверил, что до инаугурации готов ввести Владимира Зеленского в курс дел.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18:00 во втором туре выборов Президента 73,2% проголосовали за шоумена и продюсера Владимира Зеленского, 25,3% - за действующего Президента Петра Порошенко по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", в который входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Также появилась реакция Порошенко на результаты exit-poll.

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