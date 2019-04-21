Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой

Президент Петр Порошенко заявляет о намерении Конституционного Суда признать неконституционным электронное декларирование доходов чиновников.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Наша команда будет защищать безвиз, потому что отдельные члены Конституционного Суда очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование. А именно это было условием безвиза. Мы будем защищать безвиз", - сказал он.

Президент отметил, что не допустит нивелирования достижений Украины за прошедшие 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, Рада планировала изменить законодательство о незаконном обогащении.

В декабре 2017 года 59 депутатов Верховной Рады просили Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.