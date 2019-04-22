Во втором туре проголосовали 62,07% избирателей

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,07%.\r\nОб этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nВ целом в западных областях явка избирателей ниже, чем в центре и на юго-востоке.\r\nСамая высокая явка зафиксирована в Львовской, Полтавской, и Днепропетровской областях (64,88 - 67,34%), а самая низкая - в Закарпатской и Черновецкой областях (46,38% и 54,09%).\r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n62,07\r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\n62,52\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\n64,25\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\n65,82\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n57,21\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\n61,15\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\n46,38\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\n64,26\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\n59,86\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\n64,20\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\n60,53\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\n56,33\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\n67,34\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\n60,66\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\n58,94\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\n64,88\r\n\r\n\r\nРивненская область (152-156)\r\n60,71\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\n62,84\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\n63,90\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\n64,60\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\n57,42\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\n62,65\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\n60,91\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\n54,09\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\n62,60\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\n65,86\r\n\r\n\r\n\r\nПо сравнению с первым туром выборов во втором явка незначительно ниже.\r\n31 марта явка составила 63,52%.\r\nИтоговые данные о явке избирателей будут известны уже после 20:00, когда голосование завершится.\r\nВ первом туре явка составила 63,53% по Украине и 62,8% всего (с учетом заграничного избирательного округа).\r\nКак сообщали Українські Новини, по подсчету 15,78% электронных протоколов 73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Владимира Зеленского, а 24,65% - за Петра Порошенко.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.