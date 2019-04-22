подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
22 апреля 2019, понедельник, 00:55 3043
Выборы 2019-04-22T02:30:02+03:00
Українські Новини
Во втором туре проголосовали 62,07% избирателей

Во втором туре проголосовали 62,07% избирателей

Выборы. Фото: np.pl.ua
Выборы. Фото: np.pl.ua

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,07%.

Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

В целом в западных областях явка избирателей ниже, чем в центре и на юго-востоке.

Самая высокая явка зафиксирована в Львовской, Полтавской, и Днепропетровской областях (64,88 - 67,34%), а самая низкая - в Закарпатской и Черновецкой областях (46,38% и 54,09%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, %
По Украине 62,07
Винницкая область (11-18) 62,52
Волынская область (19-23) 64,25
Днепропетровская область (24-40) 65,82
Донецкая область (41-61) 57,21
Житомирская область (62-67) 61,15
Закарпатская область (68-73) 46,38
Запорожская область (74-82) 64,26
Ивано-Франковская область (83-89) 59,86
Киевская область (90-98) 64,20
Кировоградская область (99-103) 60,53
Луганская область (104-114) 56,33
Львовская область (115-126) 67,34
Николаевская область (127-132) 60,66
Одесская область (133-143) 58,94
Полтавская область (144-151) 64,88
Ривненская область (152-156) 60,71
Сумская область (157-162) 62,84
Тернопольская область (163-167) 63,90
Харьковская область (168-181) 64,60
Херсонская область (182-186) 57,42
Хмельницкая область (187-193) 62,65
Черкасская область (194-200) 60,91
Черновицкая область (201-204) 54,09
Черниговская область (205-210) 62,60
Киев (211-223) 65,86

По сравнению с первым туром выборов во втором явка незначительно ниже.

31 марта явка составила 63,52%.

Итоговые данные о явке избирателей будут известны уже после 20:00, когда голосование завершится.

В первом туре явка составила 63,53% по Украине и 62,8% всего (с учетом заграничного избирательного округа).

Как сообщали Українські Новини, по подсчету 15,78% электронных протоколов 73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Владимира Зеленского, а 24,65% - за Петра Порошенко.

Тем временем Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.

Больше новостей о: второй тур выборов Президента 2019 Выборы Президента 2019 Явка избирателей

Архив
Новости
Подсчитано почти 41% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился 02:32 Обновляется
Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией" 02:11
В Киеве мужчина угнал патрульный автомобиль и сбил полицейского 02:11
Зеленский хочет перенести Администрацию за пределы Киева 01:43
Порошенко победил в заграничном округе по подсчету 54,45% протоколов 01:23 Обновляется
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой 22:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok