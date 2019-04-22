Во втором туре проголосовали 62,07% избирателей

Явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,07%.

Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

В целом в западных областях явка избирателей ниже, чем в центре и на юго-востоке.

Самая высокая явка зафиксирована в Львовской, Полтавской, и Днепропетровской областях (64,88 - 67,34%), а самая низкая - в Закарпатской и Черновецкой областях (46,38% и 54,09%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, % По Украине 62,07 Винницкая область (11-18) 62,52 Волынская область (19-23) 64,25 Днепропетровская область (24-40) 65,82 Донецкая область (41-61) 57,21 Житомирская область (62-67) 61,15 Закарпатская область (68-73) 46,38 Запорожская область (74-82) 64,26 Ивано-Франковская область (83-89) 59,86 Киевская область (90-98) 64,20 Кировоградская область (99-103) 60,53 Луганская область (104-114) 56,33 Львовская область (115-126) 67,34 Николаевская область (127-132) 60,66 Одесская область (133-143) 58,94 Полтавская область (144-151) 64,88 Ривненская область (152-156) 60,71 Сумская область (157-162) 62,84 Тернопольская область (163-167) 63,90 Харьковская область (168-181) 64,60 Херсонская область (182-186) 57,42 Хмельницкая область (187-193) 62,65 Черкасская область (194-200) 60,91 Черновицкая область (201-204) 54,09 Черниговская область (205-210) 62,60 Киев (211-223) 65,86

По сравнению с первым туром выборов во втором явка незначительно ниже.

31 марта явка составила 63,52%.

Итоговые данные о явке избирателей будут известны уже после 20:00, когда голосование завершится.

В первом туре явка составила 63,53% по Украине и 62,8% всего (с учетом заграничного избирательного округа).

Как сообщали Українські Новини, по подсчету 15,78% электронных протоколов 73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Владимира Зеленского, а 24,65% - за Петра Порошенко.

Тем временем Президент Петр Порошенко поздравил с победой на выборах Президента своего конкурента шоумена Владимира Зеленского.