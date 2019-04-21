Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин со штаба Зеленского.\r\nВ частности охрана пропустила две группы журналистов "1+1" в ту часть штаба, где находится Зеленский и его команда.\r\nДругих журналистов не пустили.\r\nЗеленский выходил в прямой эфир на "1+1".\r\nДругие журналисты возмущены таким поведением и ждут реакции штаба.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский дал первое обещание после объявления exit-poll.\r\nНациональный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.\r\nТакже, по данным опроса, Зеленский побеждал Порошенко с разрывом в 46% голосов, а по данным КМИС, Зеленский опережал Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%.\r\nПо данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.