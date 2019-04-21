Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин со штаба Зеленского.

В частности охрана пропустила две группы журналистов "1+1" в ту часть штаба, где находится Зеленский и его команда.

Других журналистов не пустили.

Зеленский выходил в прямой эфир на "1+1".

Другие журналисты возмущены таким поведением и ждут реакции штаба.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский дал первое обещание после объявления exit-poll.

Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.

Также, по данным опроса, Зеленский побеждал Порошенко с разрывом в 46% голосов, а по данным КМИС, Зеленский опережал Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%.

По данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.