Во втором туре выборов в полицию поступает меньше сообщений о нарушениях, чем в первом

Полиция получила 1 068 сообщений о нарушениях на выборах Президента, открыто 12 уголовных производств по состоянию на 18:00.\r\nОб этом на брифинге сказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают Українськi Новини.\r\nПолиция получила 1 068 сообщений о нарушениях на выборах.\r\nБольше всего - в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях, меньше всего - в Хмельницкой.\r\nНарушения касаются незаконной агитации, повреждения бюллетеней и подкупа избирателей.\r\nНачато 12 уголовных производств, из которых 10 касаются незаконного использования бюллетеней и 2 - ложных сообщений о минировании.\r\nСоставлено 16 административных протоколов.\r\nОтметим, что в первом туре выборов по состоянию на 18:00 в полицию поступило 1612 сообщений о нарушениях.\r\nКак сообщали Українськi Новини, нарушения на выборах стремительно растут, на 16:00 открыто 10 уголовных дел.\r\nРанее в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов.\r\nТакже под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде, а во Львовской области священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта.