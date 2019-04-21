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21 апреля 2019, воскресенье, 19:16 225
Силовые структуры 2019-04-21T21:30:04+03:00
Українські Новини
Во втором туре выборов в полицию поступает меньше сообщений о нарушениях, чем в первом

Во втором туре выборов в полицию поступает меньше сообщений о нарушениях, чем в первом

Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com
Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com

Полиция получила 1 068 сообщений о нарушениях на выборах Президента, открыто 12 уголовных производств по состоянию на 18:00.

Об этом на брифинге сказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают Українськi Новини.

Полиция получила 1 068 сообщений о нарушениях на выборах.

Больше всего - в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях, меньше всего - в Хмельницкой.

Нарушения касаются незаконной агитации, повреждения бюллетеней и подкупа избирателей.

Начато 12 уголовных производств, из которых 10 касаются незаконного использования бюллетеней и 2 - ложных сообщений о минировании.

Составлено 16 административных протоколов.

Отметим, что в первом туре выборов по состоянию на 18:00 в полицию поступило 1612 сообщений о нарушениях.

Как сообщали Українськi Новини, нарушения на выборах стремительно растут, на 16:00 открыто 10 уголовных дел.

Ранее в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов.

Также под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде, а во Львовской области священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта.

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