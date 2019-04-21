Второй тур выборов Президента онлайн. Выборы начались

8:31 В ЦИК сообщили, что бюллетени для каждого избирательного участка изготавливаются в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, включенных в список избирателей на нем (на случай если кто-то из граждан случайно испортит документ). Так, для первого тура было подготовлено 30,44 млн бюллетеней, для второго – 29,92 млн.

Кроме того в Центризбиркоме проинформировали, что Центральная избирательная комиссия установила, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 150 мм, голубовато-серого цвета, с двутоновым водяным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов.

В остальном избирательный бюллетень содержит четко определенную действующим законодательством информацию:

в "шапке" документа должно быть: название и дата проведения повторного голосования, номер территориального избирательного округа или обозначение, если он является зарубежным, номер избирательного участка, а также обозначено место для печати участковой избирательной комиссии;

в избирательный бюллетень также вносятся сведения в алфавитном порядке по фамилиям зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины с указанием фамилий, имен, отчества, года рождения, места жительства, места работы (занятий), должности, партийности кандидата, субъекта выдвижения кандидата. Слева напротив сведений о каждом кандидате помещается пустой квадрат;

избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения избирателем во время голосования;

а "внизу" бюллетеня должен находиться контрольный талон, отделенный линией отрыва. Талон должен содержать название и дату повторного голосования, номер территориального избирательного округа или обозначение, если он является зарубежным, номер избирательного участка, а также обозначены места для номера, под которым избиратель внесен в список избирателей на участке, подписи избирателя, который получает избирательный бюллетень, фамилии, инициалов и подписи члена участковой избирательной комиссии, который будет выдавать избирательный бюллетень.

8:00 В Украине начался процесс голосования во втором туре выборов за президента страны.

7:58 По оперативным данным все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщила Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук. По ее информации всего было передано бюллетени для голосования в почти 30 тыс участков.

7:40 10 вертолетов будут охранять с неба пожарную безопасность во время проведения выборов в Украине. Об этом сообщили в ГСЧС страны. Кроме того по территории всего государства в усиленном режиме на протяжении ближайших суток будут нести службу около 39 тыс. сотрудников спасательной службы и более 2300 единиц техники включительно с резервом.

6:53 Украинский Facebook напоминает украинцам о выборах и предлагает рассказать за кого они проголосовали. Для тех, кто устал от политики, сегодня лучше воздержаться от посещения этой социальной сети. Судя по социологии, ожидается мощный всплеск гнева порохоботов и цунами из желчи злорадствования его врагов.

6:50 Если вы как и мы не спите, то в ожидании открытия участков в Украине можете скоротать время за игрой от Медузы "Огради Россию от интернета!". Вот что бывает, когда голосуешь не за того кандидата.

1:01 Шестой апелляционный административный суд Киева отказался отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты. А тем временем Коломойский уже выиграл третий суд у НБУ. Баланс сил в стране меняется на глазах.

В избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

В первом туре Зеленский получил - 30,2% (5,7 млн граждан) и Порошенко - 15,9% (3 млн граждан).

Кстати, явка избирателей на выборах Президента 31 марта была выше, чем на предыдущих выборах 2014 года.

23:00 по киевскому времени в мире уже начались выборы Президента Украины. Первый участок №900001 открылся в Австралии в посольстве Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Все участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

Первыми свои голоса за будущего Президента Украины начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".