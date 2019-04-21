Выезжающих из Крыма украинцев допрашивают, будут ли они голосовать на выборах и за кого именно

Государственная пограничная служба заявляет, что российские силовики опрашивают выезжающих из аннексированного Россией Крыма украинцев на предмет участия в выборах Президента.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.\r\n"Относительно обстановки на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым, то нестандартных или конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано. Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админграницу в направлении материковой части Украины, оккупанты проводят опрос с целью установления будут ли уезжающие голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - сказано в сообщении.\r\nПункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме.\r\nВ настоящее время линию соприкосновения пересекло более 17 000 человек.\r\nКаких-либо нарушений законодательства, правил пересечения линии соприкосновения не произошло.\r\nВ воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.\r\nПроголосовать смогут 30,3 млн граждан, в том числе почти 0,5 млн украинцев за границей.\r\nВ избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий Президент).\r\nПобедит тот из них, кто получит больше голосов, чем конкурент.\r\nЦИК обязан установить результаты выборов не позднее 1 мая.\r\nИнаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.\r\nЗдесь можно понаблюдать за вторым туром выборов Президента.