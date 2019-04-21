Выезжающих из Крыма украинцев допрашивают, будут ли они голосовать на выборах и за кого именно

Государственная пограничная служба заявляет, что российские силовики опрашивают выезжающих из аннексированного Россией Крыма украинцев на предмет участия в выборах Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

"Относительно обстановки на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым, то нестандартных или конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано. Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админграницу в направлении материковой части Украины, оккупанты проводят опрос с целью установления будут ли уезжающие голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - сказано в сообщении.

Пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме.

В настоящее время линию соприкосновения пересекло более 17 000 человек.

Каких-либо нарушений законодательства, правил пересечения линии соприкосновения не произошло.

В воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

Проголосовать смогут 30,3 млн граждан, в том числе почти 0,5 млн украинцев за границей.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий Президент).

Победит тот из них, кто получит больше голосов, чем конкурент.

ЦИК обязан установить результаты выборов не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Здесь можно понаблюдать за вторым туром выборов Президента.