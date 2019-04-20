Коломойский выиграл третий суд у НБУ

Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения в капитал банка государства.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда Киева от 20 апреля о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования.

В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, полученных за период 2008-2014 годы.

Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд гривен.

"Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий. Во избежание солидарной ответственности, в сентябре 2017 он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства. Сегодняшнее судебное решение в пользу Игоря Коломойского не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня.

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами Приватбанка", - добавил Виктор Григорчук.

В 2018 году Национальный банк подал четыре иска в украинские суды и один иск в Суд первой инстанции в Женеве в Швейцарии против Игоря Коломойского для погашения кредитов рефинансирования Приватбанка.

19 марта 2019 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационные жалобы НБУ и обязал Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотреть указанные иски.

НБУ продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения Игорем Коломойским этих средств.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

В частности удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 №105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Решение суда пока не вступило в законную силу и в ближайшее время будет обжаловано НБУ в апелляционном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что из-за решения по Приватбанку сотрудничество с МВФ и ЕБРР усложнится.

Ранее в МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка.

Также Порошенко обсудил с госсекретарем США Помпео угрозы ренационализации Приватбанка.