Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73%, а Порошенко - 25,5%

По состоянию на 20:00 во втором туре выборов Президента 73% проголосовали за шоумена и продюсера Владимира Зеленского, 25,5% - за действующего Президента Петра Порошенко по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", в который входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Об этом социологи сообщили на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

1,5% опрошенных признались, что испортили бюллетени.

При этом за Зеленского проголосовали 56,9% опрошенных на западе, 70,2% - в центре, 85,4% - на юге, 87,3% - на востоке Украины.

За Порошенко проголосовали 41,3% опрошенных на западе, 28% - в центре, 13,5% - на юге, 11,5% - на востоке Украины.

На 20:00 опрошен 14 561 проголосовавший избиратель на 300 участках (по 150 участков опрашивали КМИС и Центр Разумкова), опрос проводили 750 интервьюеров.

Погрешность опроса составляет не более 2%.

Как сообщали Українські Новини, по данным "Опоры", явка на втором туре выборов Президента продолжает увеличиваться и уже достигла почти 50% по состоянию на 16:00.

Ранее, в первом туре выборов, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 30,6% голосов, Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.

Также, по данным опроса, Зеленский побеждал Порошенко с разрывом в 46% голосов, а по данным КМИС, Зеленский опережал Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%.