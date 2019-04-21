Сегодня Вербное воскресенье: традиции и запреты праздника

Сегодня, 21 апреля, православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим после воскрешения Лазаря, чаще называемый Вербным воскресеньем. Праздник известен традицией освящать ивовые ветви – о происхождении и особенностях обычая расскажут Українські Новини.

Вход Господень в Иерусалим – один из двенадцати наиболее важных православных праздников после Воскресения Иисуса Христа. Относится он к переходящим и традиционно отмечается за неделю до Пасхи. В 2019 году его дата попадает на 21 апреля.

В основе праздника лежит появление Иисуса в Иерусалиме после воскрешения им Лазаря. Прибыв в город на осле, символизировавшем мир, народ приветствовал Его как царя и мессию – под взмахи пальмовых ветвей отовсюду звучали крики "спаси нас!".

Встречать праздник Входа в Иерусалим в наши дни также принято с зеленью в руках. У христиан по всему миру есть собственные традиционные растения, у славян – ива, которая первой начинает зеленеть. Перед Вербным воскресеньем в дом приносят несколько веток дерева, чтобы затем освятить в церкви. По старой традиции вербные ветви носили с одной церкви к другой.

Освященными их хранят в доме целый год – считается, что это принесет семье благополучие и защиту. Чаще всего ветки цепляют к иконам или оставляют на подоконниках. Также их иногда оставляют у могил родственников.

Ни в коем случае нельзя топтать растение, поскольку это большой грех. Самые мелкие части предпочитали сжигать для того, чтобы не наступить, если вдруг выпадут. При этом вовсе не пойти в церковь, когда освещают иву, – грех.

Существует поверье, что если ребенок проглотит одного "котика" из ветки, то горло не будет болеть. Их даже добавляли в кашу, веря, что таким образом человек обретет силу и энергию. Хозяин закапывал несколько в поле, полагая, что таким образом хлеб скорее взойдет.

Принесенную из церкви иву сажали в огороде для счастья молодежи: когда ива примется, считали, что девушка выйдет замуж, а парень женится.

Освященную вербу для лечения людей использовали знахари. Они готовили отвары из целебных трав, в которые добавляли и ее. Растением снимали головные боли, ревматизм, жар, желудочные расстройства, нередко прикладывали к ранам. Ветками также гнали скот на пастбище, чтобы к нему нечисть не цеплялась.

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