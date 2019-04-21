подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
21 апреля 2019, воскресенье, 01:11 247
Выборы 2019-04-21T01:54:29+03:00
Українські Новини
Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты

Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты

Зеленский и Порошенко. Выборы Президента-2019. Коллаж
Зеленский и Порошенко. Выборы Президента-2019. Коллаж

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты. 

Такое решение суд принял по иску адвоката Андрея Хилько.

Хилько подал иск о отмене регистрации Зеленского кандидатом в Президенты, аргументируя это подкупом избирателей, которым, по мнению истца было бесплатная раздача билетов на билеты на НСК "Олимпийский".

Представитель Зеленского заявил, что билеты в данном случае не являются товаром или услугой, а лишь нормой безопасности.

Кроме того, закон о выборах предусматривает, что санкцией за данное нарушение является предупреждение кандидата, а не его снятие.

Суд после выхода из показательной комнаты отклонил все требования истца.

Истец - Владимир Хилько известен своими странными исками.

Еще до решения суда исковые требования снять Зеленского с гонки называли незаконными.

Как сообщали Українські Новини, второй тур выборов Президента состоится 21 апреля, на пост Президента претендуют Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко.

Больше новостей о: Суд Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский

Архив
Новости
Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты 01:11
В Болгарии у самолета во время полета оторвалось крыло, погибли два человека 00:20
Хилько известен подачей "странных" исков: реакция штаба Зеленского на попытку снятия с выборов 00:00
В Киеве премьера мюзикла "Семейка Адамсов" литовского режиссера собрала аншлаг 23:45
Началось голосование во втором туре выборов Президента 23:41
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Мемы про Зеленского и Порошенко заполнили соцсети
После дебатов на "Олимпийском" соцсети взорвались мемами про Порошенко и Зеленского 21:27
больше новостей
Началось голосование во втором туре выборов Президента 23:41
Коломойский выиграл третий суд у НБУ 22:36
Савченко и сигарета. Фото: buggybugler.info
Мой паспорт там: после освобождения Савченко пойдет голосовать в СИЗО 08:39
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
Дебаты Порошенко и Зеленского: в НСК "Олимпийский" рассказали, кого не пустят на стадион 11:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok