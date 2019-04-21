Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты

Шестой апелляционный административный суд Киева отказался отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Такое решение суд принял по иску адвоката Андрея Хилько.

Хилько подал иск о отмене регистрации Зеленского кандидатом в Президенты, аргументируя это подкупом избирателей, которым, по мнению истца было бесплатная раздача билетов на билеты на НСК "Олимпийский".

Представитель Зеленского заявил, что билеты в данном случае не являются товаром или услугой, а лишь нормой безопасности.

Кроме того, закон о выборах предусматривает, что санкцией за данное нарушение является предупреждение кандидата, а не его снятие.

Суд после выхода из показательной комнаты отклонил все требования истца.

Истец - Владимир Хилько известен своими странными исками.

Еще до решения суда исковые требования снять Зеленского с гонки называли незаконными.

Как сообщали Українські Новини, второй тур выборов Президента состоится 21 апреля, на пост Президента претендуют Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко.



