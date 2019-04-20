День тишины: что Зеленскому и Порошенко запрещено с сегодняшнего дня

С субботы, 20 апреля, запрещена предвыборная агитация перед вторым туром выборов Президента - то есть любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

Соответствующая норма содержится в законе "О выборах Президента Украины", передают Українські Новини.

"Агитация перед повторным голосованием начинается со следующего дня после назначения повторного голосования и заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем повторного голосования. Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне установленных сроков запрещается", - говорится в законе.

Соответственно, с сегодняшнего дня запрещаются публичные призывы голосовать или не голосовать за кандидата и публичные оценки деятельности кандидата.

Также запрещено проведение дебатов, дискуссий и пресс-конференций о предвыборных программах и политической деятельности кандидатов; проведение концертов, спортивных соревнований, демонстрация телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке кандидата; проведение митингов, шествий, демонстраций, собраний граждан и встреч с избирателями.

Кроме того, запрещается: распространение печатных агитационных материалов с предвыборной агитацией и политической рекламы на носителях внешней рекламы; установление агитационных палаток; обнародование в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, других публикаций и сообщений.

В то же время официальные сообщения о действиях кандидатов в Президенты, связанные с исполнением ими должностных полномочий, не считаются предвыборной агитацией.

Напомним, что распространение СМИ информации о результатах социологических опросов о кандидатах в Президенты запрещено еще с 19 апреля, а результаты экзитполов во втором туре президентских выборов 21 апреля разрешено обнародовать только по завершении голосования.

Как сообщали Українські Новини, в избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

Сегодня, в "день тишины" канал "1+1" снова покажет программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация.

В свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины" перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь.

При этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины".