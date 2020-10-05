Долар для платіжних карт після вихідних почав зростати

У понеділок курс продажу долара для платіжних карт станом на 10:30 підвищився порівняно з 2 жовтня на 3,11 коп. до 28,5094 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 0,73 коп. до 28,1621 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт знизився на 3,30 коп. до 32,8214 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,36 коп. до 33,4789 UAH/EUR в той час, як в банківській системі частка непрацюючих кредитів (NPL) у серпні скоротилася на 0,07 п. п. До 48,05% в порівнянні з липнем.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 28,1621 28,5094 32,8214 33,4789 3,34 4,15 Максимальний 28,3500 28,8000 33,1800 33,7500 3,53 5,00 мінімальний 27,0000 28,4000 31,5000 33,2500 3,00 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD порівняно з курсом валют 2 жовтня.

Водночас експерти розповіли, як буде змінюватися курс нацвалюти до кінця 2020 року.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 5 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Тим часом Нацбанк очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.

Крім того, експерти прогнозують, що офіційний курс в Україні може перейти психологічну позначку в 29 грн/$.

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