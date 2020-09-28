НБУ ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых

Национальный банк, котрый понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 копеек, ожидает, что гривна укрепиться, когда начнутся продажи нового урожая зерновых.

Об этом сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий в интервью "Лиге.Финансы", передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на предложение валюты. То есть гривна может вернуться к укреплению. Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвацию мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривны мы не видим", - сказал он.

При этом Гелетий добавил, что НБУ не отказывался и не собирается отказываться от плавающего курсообразования.

"Сейчас мы видим изменение конъюнктуры на валютном рынке, но никаких изменений наших подходов к работе на нем не произошло. Ухудшение конъюнктуры не связано с предложением - растет спрос, в первую очередь со стороны импортеров потребительских товаров. Также валюту активно покупали предприятия, которые должны в сентябре выплаты по внешним заимствованиям", - добавил замглавы НБУ.

По его словам, НБУ продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону.

С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

Как сообщали Українські Новини, с начала года Нацбанком на межбанке куплено 4 509,4 млн долларов, а продано – 3 523,3 млн долларов.

Ранее курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD.

Кроме того, сообщалось о том, что будет с курсом нацвалюты до конца года.

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