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05 жовтня 2020, понеділок, 10:27 9
Фінанси 2020-10-05T12:00:03+03:00
Українські Новини
Долар на початку тижня подорожчав, а євро почав падати. Курс валют на 5 жовтня

Долар на початку тижня подорожчав, а євро почав падати. Курс валют на 5 жовтня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс в обмінниках
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD порівняно з курсом валют 2 жовтня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро зберігся на 32,9113 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,25 коп. до 33,3688 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,2609 28,4806 32,9113 33,3688 3,29 3,79
Максимальний 28,3700 28,6000 33,1100 33,6000 3,62 5,00
мінімальний 28,1000 28,4000 32,6500 33,1500 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли,  як буде змінюватися курс нацвалюти до кінця 2020 року.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 5 коп. в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Тим часом  Нацбанк очікує зміцнення гривні  з початком продажів нового врожаю зернових.

Крім того, експерти прогнозують, що офіційний курс в Україні може перейти психологічну позначку в 29 грн/$.

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