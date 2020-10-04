підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
04 жовтня 2020, неділя, 05:30 6
Фінанси 2020-10-04T06:15:01+03:00
Українські Новини
Курс долара може знову перейти психологічну позначку: аналітики спрогнозували курс в жовтні

Курс долара може знову перейти психологічну позначку: аналітики спрогнозували курс в жовтні

Валерия Драгомирова
Курс валют, прогноз курсу валют, прогноз курсу долара
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку в 29 грн/$ в той час, як шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує зростати. 

Про це розповів аналітик Володимир Мазуренко в коментарі Obozrevatel

За його словами, курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні.

"Я б сказав, що позначка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні місяці. Багато чого буде залежати від того, як пройде бюджетний процес. Скандали, затягування розгляду документа - все це неприємний для ринку знак", - розповідає Мазуренко.

Водночас аналітик Єгор Комов впевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки в 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна.

"Я не бачу зараз серйозних проблем, які могли б призвести до відчутної девальвації гривні. Думаю, що ми будемо бачити плавні, властиві валютному ринку, коливання. Однак ні обвалу, ні тим більше зміцнення не буде", - вважає аналітик.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD після зниження в серпні.

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD порівняно з курсом валют на 1 жовтня.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD.

Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Більше новин про: Курс валют прогноз курсу валют прогноз курсу долара

Порошенко госпіталізований через коронавірус
Під завалами згорілих будинків в Луганській області знаходять тіла загиблих
Новини
Курс долара може знову перейти психологічну позначку: аналітики спрогнозували курс в жовтні 05:30
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу 18:48
Матчі збірної України пройдуть з уболівальниками 18:39
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
Готельний бізнес чекає старту роботи грального бізнесу 15:36
більше новин
В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі 14:52 Документ
За спам будуть штрафувати на 8,5 тис. гривень. Кого каратимуть за нав'язливі листи 06:55
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу 09:40
Держбюджет зібрав доходів більше плану на 15% 09:26
Мін'юст розпочав врегулювання спору на $3,5 млрд з китайськими інвесторами "Мотор Січ" 10:11
більше новин
Матчі збірної України пройдуть з уболівальниками
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok