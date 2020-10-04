Курс долара може знову перейти психологічну позначку: аналітики спрогнозували курс в жовтні

Офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку в 29 грн/$ в той час, як шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує зростати.

Про це розповів аналітик Володимир Мазуренко в коментарі Obozrevatel.



За його словами, курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні.



"Я б сказав, що позначка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні місяці. Багато чого буде залежати від того, як пройде бюджетний процес. Скандали, затягування розгляду документа - все це неприємний для ринку знак", - розповідає Мазуренко.

Водночас аналітик Єгор Комов впевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки в 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна.

"Я не бачу зараз серйозних проблем, які могли б призвести до відчутної девальвації гривні. Думаю, що ми будемо бачити плавні, властиві валютному ринку, коливання. Однак ні обвалу, ні тим більше зміцнення не буде", - вважає аналітик.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD після зниження в серпні.

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD порівняно з курсом валют на 1 жовтня.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD.

Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

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