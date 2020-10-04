Курс долара може знову перейти психологічну позначку: аналітики спрогнозували курс в жовтні

Офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку в 29 грн\/$ в той час, як шостий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує зростати. Про це розповів аналітик Володимир Мазуренко в коментарі Obozrevatel. За його словами, курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні. "Я б сказав, що позначка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні місяці. Багато чого буде залежати від того, як пройде бюджетний процес. Скандали, затягування розгляду документа - все це неприємний для ринку знак", - розповідає Мазуренко. Водночас аналітик Єгор Комов впевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки в 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна. "Я не бачу зараз серйозних проблем, які могли б призвести до відчутної девальвації гривні. Думаю, що ми будемо бачити плавні, властиві валютному ринку, коливання. Однак ні обвалу, ні тим більше зміцнення не буде", - вважає аналітик. Як повідомляли Українські Новини, у вересні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH\/USD після зниження в серпні. У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,35 коп. до 28,4609 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH\/USD порівняно з курсом валют на 1 жовтня. Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH \/ USD. Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.