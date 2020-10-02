Доллар и евро для платежных карт продолжают дорожать

В пятницу курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 1 октября на 4,35 коп. до 28,4783 UAH/USD, курс покупки – повысился на 6,08 коп. до 28,1694 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 6,62 коп. до 32,8544 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,83 коп. до 33,4753 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,1694 28,4783 32,8544 33,4753 3,55 3,76 Максимальный 28,3200 28,7500 33,1800 33,8500 3,58 3,80 Минимальный 27,0000 28,4000 31,5000 33,3000 3,52 3,73

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD, а курс рубля в конце рабочей недели обвалился

Тем временем, Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

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