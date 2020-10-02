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Фінанси 2020-10-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар перед вихідними підскочив. Курс валют на 2 жовтня

Долар перед вихідними підскочив. Курс валют на 2 жовтня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс в обмінниках
Долар
Долар

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD порівняно з курсом валют на 1 жовтня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 6,95 коп. до 32,9191 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,73 коп. до 33,3775 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 28,2434 28,4609 32,9191 33,3775 3,34 3,77
Максимальний 28,3500 28,6000 33,1000 33,6500 3,63 4,00
мінімальний 28,1000 28,3700 32,6000 33,1900 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, у вересні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 74,93 коп. до 28,4210 UAH / USD, курс купівлі підвищився на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD після зниження в серпні.

Також Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 жовтня, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH / USD.

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