Гривня стрімко дешевшає. Що буде з курсом валют до кінця року

В той час, як з приходом осені в Україні почала дешевшати гривня і за першу декаду вересня впала в ціні до долара на 27 копійок - з 27,56 до 27,83 грн, а у Мінекономіки вважають, що економічне зростання в Україні відновиться до кінця року, економісти вважають, що гривня продовжить падати в ціні. Про те, що буде з гривнею восени, пише "Сегодня".

Так, за словами експертів, курс гривні до кінця року курс гривні до долара ослабне. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко Олександр Охрименко прогнозує збільшення впливу на курс гривні до кінця року імпортерів і експортерів.

"У вересні-листопаді збільшиться експорт зерна, а ближче до кінця року має пожвавитися і імпорт, бо наша економіка поступово починає пристосовуватися до життя в умовах кризи, - говорить Олександр Охрименко. - Це означає зростання попиту на валюту і плавну девальвацію гривні, адже експортери навряд чи почнуть продавати її дешево, почнуть притримувати. Їх головним опонентом стане Національний банк. Його інтервенції валюти не дозволять курсу зрости до кінця року вище 28 грн/долар. тобто роль цих двох факторів зросте. Але зростання імпорту підвищить попит на валюту з боку "тіні", що стане послаблювати гривню. Інші фактори впливу, відповідно, зменшаться, наприклад потенціал Мінфіну, МВФ. потенціал впливу населення і трудових мігрантів навряд чи зміниться" .

Керівник відділу аналітики ГК "Forex club" Андрій Шевчишин згоден, що посилиться потенціал впливу на курс експортерів-імпортерів і Нацбанку і ослабне з боку Мінфіну і нерезидентів. Також він допускає зростання до кінця року активності населення, яке на хвилі девальвації гривні почне більше купувати валюту, посилюючи негативний тиск на курс гривні.

"Очікую, що в грудні гривня ослабне, курс буде в коридорі 28,5-29,5 грн/долар. Багато чого буде залежати від дій Національного банку: чи стане він утримувати курс на нижній межі коридору чи дозволить йому піднятися до верхньої", - зазначив Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 вересня на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-13 вересня, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

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