В кінці літа в Україні скоротилася частка проблемних кредитів

В банківській системі частка непрацюючих кредитів (NPL) у серпні скоротилася на 0,07 п. п. До 48,05% в порівнянні з липнем.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Станом на 1 вересня загальний обсяг виданих кредитів збільшився на 2,8 млрд гривень з 1,137 трлн гривень (на 1 липня) до 1,139 трлн гривень.

З них непрацюючі кредити становили 547,708 млрд гривень (+520 млн гривень до попереднього місяця).

Скорочення частки проблемних кредитів відбулося шляхом скорочення цього показника в групах банків: в Приватбанку на 0,19 п.п. до 79,44%, в банках з приватним капіталом - на 0,22 п.п. до 18,52%.

При цьому в держбанках цей показник виріс на 0,15 п.п. до 63,69%, в держбанках без Приватбанку - на 0,32 п.п. до 47,56%.

Частка непрацюючих кредитів у неплатоспроможних банків на 1 вересня становила 15,95%.

У той час як НБУ продає валюту з резервів, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився в 2,1 раза з 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) до 21,275 млрд гривень (на 1 жовтня).

У січні-березні поточного року доходи населення збільшилися на 7,3% в порівнянні з 1-м кварталом 2019 року до 874,409 млрд гривень.

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