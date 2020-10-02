На міжбанку гривня дешевшає другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD після зниження в четвер на 5 коп

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,34-28,35 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,32-28,34 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,35-28,37 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,50% з 23,74 UAH/USD до 28,37 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Також п'ятницю, 2 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

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