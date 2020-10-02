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02 жовтня 2020, пʼятниця, 18:03 5
Фінанси 2020-10-02T19:00:04+03:00
Українські Новини
На міжбанку гривня дешевшає другий день поспіль

На міжбанку гривня дешевшає другий день поспіль

Елена Новикова
Курс, курс гривні, Міжбанк, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю знизився на 3 коп. до 28,37 UAH/USD після зниження в четвер на 5 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,34-28,35 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,32-28,34 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,35-28,37 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,50% з 23,74 UAH/USD до 28,37 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Також п'ятницю, 2 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 1 жовтня на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

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