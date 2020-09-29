МОЗ хоче отримати 15,1 млрд гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу

Бюджетний запит Міністерства охорони здоров'я передбачав виділення 15,08 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19 в 2021 році, в той час, як МОЗ заявило, що веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу після завершення випробувань з 8 компаніями-виробниками. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини. "Міністерство ініціює виділення 15,08 млрд гривень на вакцини проти COVID-19 ", - сказано в ньому. При цьому Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на наступний рік заклав суму, яка в 5,8 раза менше пропонованої. Також повідомляється, що МОЗ просив виділити близько 160 млрд гривень на потреби спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, 595,5 млн гривень - на фінансування трансплантації. Як повідомляли Українськi Новини, у той час, як в Чехії хочуть відновити надзвичайний стан через коронавірусу. Також стало відомо про перехід на третій етап випробування вакцини компанією Johnson&Johnson. Комаровський спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірус. Також в Туреччині почали випробування вакцини від Covid-19 на людях. Тим часом фахівці компанії Johnson & Johnson повідомили про розробку власної вакцини від коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.