МОЗ хоче отримати 15,1 млрд гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу

Бюджетний запит Міністерства охорони здоров'я передбачав виділення 15,08 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19 в 2021 році, в той час, як МОЗ заявило, що веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу після завершення випробувань з 8 компаніями-виробниками.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Міністерство ініціює виділення 15,08 млрд гривень на вакцини проти COVID-19 ", - сказано в ньому.

При цьому Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету на наступний рік заклав суму, яка в 5,8 раза менше пропонованої.

Також повідомляється, що МОЗ просив виділити близько 160 млрд гривень на потреби спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, 595,5 млн гривень - на фінансування трансплантації.

Як повідомляли Українськi Новини, у той час, як в Чехії хочуть відновити надзвичайний стан через коронавірусу.

Також стало відомо про перехід на третій етап випробування вакцини компанією Johnson&Johnson.

Комаровський спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірус.

Також в Туреччині почали випробування вакцини від Covid-19 на людях.

Тим часом фахівці компанії Johnson & Johnson повідомили про розробку власної вакцини від коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини