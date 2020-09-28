Вакцину от коронавируса разработали в американской компании Johnson & Johnson

В то время как в Польше заявили о создании первого в мире эффективного препарата от коронавируса, специалисты компании Johnson & Johnson сообщили о разработке собственной вакцины от коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что ранние клинические испытания показали, что даже одна доза вызвала сильный иммунный ответ практически у каждого из 800 участников исследований.

Специалисты компании выявили, что 99% участников испытаний из возрастной группы от 18 до 55 лет смогли выработать антитела к коронавирусу в течение 29 дней после вакцинации.

"Анализ показал, что большинство побочных эффектов, таких как лихорадка, головная боль, усталость, ломота и боль в теле были незначительными и исчезли через пару дней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для производства вакцины от коронавируса в Johnson & Johnson использовали ту же технологию, что и для препаратов от Эболы, Зика и ВИЧ.

На сегодня это единственная вакцина, испытания которой переходят в третью фазу. В компании заявили, что она будет охватывать около 60 тыс. добровольцев.

Как сообщали Українські Новини, ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовая вакцинация населения от COVID-19 не произойдет раньше середины 2021 года.

Также сообщалось, что в 2021 году из государственного бюджета Украины выделят 2,6 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса.

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