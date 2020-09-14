На закупівлю вакцини від коронавірусу з держбюджету хочуть виділити 2,6 млрд гривень

В проєкті державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити виділення 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19, поки масова вакцинація від Covid-19 очікується не раніше середини 2021 року . Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити виділення 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19,

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Передбачена закупівля вакцин від COVID-19 - на цю програму передбачено 2,6 млрд гривень", - сказав він.

Крім того, в проєкті держбюджету передбачено виділення 15,8 млрд гривень Національній службі здоров'я на оплату послуг лікарень, які надають допомогу хворим з коронавирусной інфекцією і підозрою на неї.

У поточному році на фінансування таких лікарень також передбачено 15,8 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу краще, ніж російська.



Крім того, вчені говорять, що вакцина від коронавируса НЕ буде дорогою .

США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яка буде безкоштовною.

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