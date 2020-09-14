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  • На закупівлю вакцини від коронавірусу з держбюджету хочуть виділити 2,6 млрд гривень
14 вересня 2020, понеділок, 16:37 9
Економіка 2020-09-14T18:00:03+03:00
Українські Новини
На закупівлю вакцини від коронавірусу з держбюджету хочуть виділити 2,6 млрд гривень

На закупівлю вакцини від коронавірусу з держбюджету хочуть виділити 2,6 млрд гривень

Ольга Фандорина
Коронавірус, Covid-19, Вакцина від коронавірусу, Держбюджет-2021
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В проєкті державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити виділення 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19, поки масова вакцинація від Covid-19 очікується не раніше середини 2021 року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Передбачена закупівля вакцин від COVID-19 - на цю програму передбачено 2,6 млрд гривень", - сказав він.

Крім того, в проєкті держбюджету передбачено виділення 15,8 млрд гривень Національній службі здоров'я на оплату послуг лікарень, які надають допомогу хворим з коронавирусной інфекцією і підозрою на неї.

У поточному році на фінансування таких лікарень також передбачено 15,8 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що  в світі є розробки вакцин від коронавірусу краще, ніж російська


Крім того, вчені говорять, що  вакцина від коронавируса НЕ буде дорогою

США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яка буде безкоштовною.

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