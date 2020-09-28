Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson

у той час, як в Польщі заявили про створення першого у світі ефективного препарату від коронавірусу . Фахівці компанії Johnson&Johnson повідомили про розробку власної вакцини від коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 Про це пише видання CNN .

Повідомляється, що ранні клінічні випробування показали, що навіть одна доза викликала сильну імунну відповідь практично у кожного з 800 учасників досліджень.

Фахівці компанії виявили, що 99% учасників випробувань з вікової групи від 18 до 55 років змогли виробити антитіла до коронавірусу протягом 29 днів після вакцинації.

"Аналіз показав, що більшість побічних ефектів, таких як лихоманка, головний біль, втома, ломота і біль в тілі були незначними і зникли через пару днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для виробництва вакцини від коронавірусу в Johnson&Johnson використовували ту ж технологію, що і для препаратів від Ебола, Зика і ВІЛ.

На сьогодні це єдина вакцина, випробування якої переходять в третю фазу. У компанії заявили, що вона буде охоплювати близько 60 тис. добровольців.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що масова вакцинація населення від COVID-19 не відбудеться раніше середини 2021 року.

Також повідомлялося, що в 2021 році з державного бюджету України виділять 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу.

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