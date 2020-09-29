У Туреччині почали випробування вакцини від Covid-19 на людях

Турецькі лікарі вперше вкололи вакцину від Covid-19 людині в рамках тестового дослідження 28 вересня у той час, як в Польщі заявили про створення першої у світі ефективної вакцини від коронавірусу

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Для участі в третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї, зголосився 53-річний Асім Баштюрк.

"Я погодився на це за власним бажанням. Звичайно, ми хочемо, щоб цей вірус, який створює проблеми для Туреччини й всього світу, був найближчим часом ліквідований", - сказав він журналістам.

Тестування вакцини проводиться в медичному університеті Стамбула.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа в понеділок заявив про зменшення кількості хворих COVID-19, які знаходяться у тяжкому стані, і хворих на пневмонію.

"Немає сумнівів, що вжиті заходи проти коронавірусу працюють", - написав він у Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Туреччині від коронавірусу помер турист із Закарпаття, який відпочивав на курорті з сім'єю. Тепер родичі не можуть доставити тіло померлого на батьківщину.

Також лікар Комаровський розповів про вакцину від коронавірусу – рекомендувати її пацієнтам лікарі можуть, якщо впевнені в її безпечності. З'ясувати, чи безпечна вакцина, можна після клінічних випробувань, які досі не пройдені.

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