Вакцина від коронавірусу. На завершальній стадії випробувань перебувають 8 компаній

Міністерство охорони здоров'я веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу після завершення випробувань з 8 компаніями-виробниками після того, як стало відомо про перехід на третій етап випробування вакцини компанією Johnson&Johnson .

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Він зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на завершальній стадії клінічних випробувань знаходяться вакцини 8 компаній.

"З усіма ними ми ведемо переговори щодо укладення контракту", - прокоментував Степанов.

Серед компаній-виробників він назвав Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

За словами міністра, Україна зможе отримати безкоштовно близько 8 млн доз вакцин від коронавірусу, що становить 20% від загальної чисельності населення.

Як повідомляли Українськi Новини, у той час, як в Чехії хочуть відновити надзвичайний стан через коронавірусу.

Комаровський спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірус.

Також в Туреччині почали випробування вакцини від Covid-19 на людях.

Тим часом фахівці компанії Johnson & Johnson повідомили про розробку власної вакцини від коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

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