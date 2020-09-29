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29 вересня 2020, вівторок, 09:57 31
Суспільство 2020-09-29T11:45:03+03:00
Українські Новини
Комаровський спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу

Комаровський спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу

Валерия Драгомирова
Євген Комаровський, Коронавірус, Вакцина від коронавірусу, Пандемія коронавірусу

Лікар Комаровський заявив, що робити прогноз наразі складно, однак пандемія коронавірусу може завершитися до кінця 2022 року з вакциною чи без неї. Про це він розповів, відповідаючи на питання під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

"Я був впевнений, що все це скінчиться до 1 травня, а якщо не пощастить, ну до 1 червня. Всі наші надії на ультрафіолет і відкрите повітря не спрацювали. Ми переоцінили можливість контактної передачі. Ми недооцінили можливість вірусу залишатися в повітрі", - сказав медик.

За словами Комаровського, робити зараз прогноз розвитку ситуації з інфекцією дуже складно.

"Я не вірю в те, що карантин здатний що-небудь кардинально змінити", - вважає він.

Лікар каже, що відсоток заражень буде рости, поки 40% населення не матимуть антитіла.

"Якщо буде вакцина - все закінчиться до кінця 2022 року, якщо її не буде - то швидше за все теж до кінця 2022", - підсумував доктор. 




Як повідомляли Українські Новини, при плановій госпіталізації пацієнта тест на коронавірус мають робити коштом держави, однак це не єдина умова для безкоштовного проведення тесту.

Тим часом Комаровський також зазначив, що для зменшення ризику зараження коронавірусом в класі потрібно дотримуватися відстані в 1,5 метра, підтримувати нормальну температуру і вологість 40-60%.

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