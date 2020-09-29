У Чехії хочуть відновити надзвичайний стан через коронавірус

У Чехії, де раніше обмежили роботу барів і ресторанів, можуть відновити надзвичайний стан через зростання числа випадків коронавірусу. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky. "Зараз небагато шансів уникнути цього. Думаю, рішення буде прийнято на найближчому засіданні уряду", - сказав Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що позачергове засідання уряду відбудеться в середу і на порядку денному буде повернення надзвичайного положення. Він додав, що підтримає ініціативу Примули через надзвичайне положення. Окрім прем'єра, про свою підтримку ініціативи глави МОЗ заявив перший віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек. Представники опозиції також висловлюються за відновлення режиму НС. Надзвичайне становище, як очікується, почне діяти в Чехії відразу ж після прийняття відповідного рішення уряду. Термін його дії буде визначатися епідеміологічними обставинами в країні. Весною надзвичайний стан в Чехії тривало два місяці. Як повідомляли Українські Новини, Австрія і Чехія оголосили про початок другої хвилі коронавірусу. Крім того, 2 млн осіб можуть стати жертвами COVID-19 до появи вакцини.