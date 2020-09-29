У Чехії хочуть відновити надзвичайний стан через коронавірус

У Чехії, де раніше обмежили роботу барів і ресторанів, можуть відновити надзвичайний стан через зростання числа випадків коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"Зараз небагато шансів уникнути цього. Думаю, рішення буде прийнято на найближчому засіданні уряду", - сказав Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула.

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що позачергове засідання уряду відбудеться в середу і на порядку денному буде повернення надзвичайного положення.

Він додав, що підтримає ініціативу Примули через надзвичайне положення.

Окрім прем'єра, про свою підтримку ініціативи глави МОЗ заявив перший віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Представники опозиції також висловлюються за відновлення режиму НС.

Надзвичайне становище, як очікується, почне діяти в Чехії відразу ж після прийняття відповідного рішення уряду. Термін його дії буде визначатися епідеміологічними обставинами в країні.

Весною надзвичайний стан в Чехії тривало два місяці.

Як повідомляли Українські Новини, Австрія і Чехія оголосили про початок другої хвилі коронавірусу.

Крім того, 2 млн осіб можуть стати жертвами COVID-19 до появи вакцини.

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