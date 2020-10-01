Нові тарифи на комуналку, вибори і перший сніг: що чекає українців у жовтні

В жовтні зростуть ціни на комуналку, пройдуть місцеві вибори, вийдуть з обігу монети у 25 копійок, а також українці матимуть додатковий вихідний на честь Дня захисника . Про те, що ще чекає українців, розкажуть Українські Новини.

З 1 жовтня зростуть тарифи на комуналку



Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично у два рази, а ціна холодної води - на 22%.

"Уже з першого жовтня повинна піднятися і ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення. Вона була незмінною з 2017 року. Практично у два рази - з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу", - пише Час Пік з посиланням на інформацію Міненерго.

Однак Міністерство енергетики спростовує інформацію про підвищення вартості електроенергії для населення з 1 жовтня 2020 року.

"У засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація про підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного року. Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року буде залишатися незмінною", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує ціну на газ 4,7-5 тис. гривень/тис. куб. м в жовтні

"Це ринок, є ринкові інструменти, є ф'ючерсні контракти, є форвардні контракти. По них видно, що на жовтень ціна буде коливатися в районі 4,7-5 тис. гривень/тис. куб. м газу", - сказав Шмигаль.

З 1 жовтня під час руху за містом водіям потрібно включати ближнє світло

Відповідно до норм Правил дорожнього руху, вимога включати денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів незалежно від часу доби необхідно виконувати тільки з 1 жовтня по 1 травня.

Згідно з нормами ПДР, незалежно від пори року ближнє світло повинне бути включене: в колонах транспортних засобів, в супроводжувальних колонах, на автобусах (мікроавтобусах), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, на великовагових, великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі; на транспортному засобі, що буксирує; в тунелях.

Монети номіналом 25 копійок і всі старі банкноти, які були введені в обіг до 2003 року, перестають бути платіжним засобом

З 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків. Ці монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки й обмінювати їх на банкноти й монети протягом ще трьох років.

Необхідність вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок обумовлюється також тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Також Національний банк буде активно виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори

Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня. Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Всім особам, які заходять в приміщення для голосування, буде проводитися температурний скринінг. На вході до приміщень повинні бути встановлені антисептики.

Виборці повинні обробити руки дезінфекційними засобами й перебувати в респіраторі або захисній масці.

Виборцям рекомендується користуватися власною ручкою. Також рекомендовано не брати дітей на виборчі дільниці.

МОЗ прогнозує другу хвилю епідемії коронавірусу в жовтні-листопаді

Міністерство охорони здоров'я прогнозує другу хвилю епідемії коронавірусної інфекції в жовтні-листопаді.

"Ми порахували, що у нас буде так звана друга хвиля в жовтні-листопаді і це буде об'єднано з сезонною епідемією грипу", - сказав Степанов під час брифінгу.



В кінці жовтня українці перейдуть на зимовий час

Перекладати стрілки на одну годину назад доведеться в ніч з 24 на 25 жовтня, тобто з суботи на неділю. Робити це слід о 4:00. Тобто повинно вийти 3.00 ночі. В результаті українці спатимуть на годину довше.

Синоптики прогнозують в жовтні морози і сніг

"У другій половині жовтня і в кінці температура на більшій частині території країни буде опускатися до -2 ...- 4 градуси морозу, чекаємо сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше", - говорить синоптик Леонід Горбань.

Як повідомляли Українські Новини, Україну накрив антициклон – вдень в країні все ще літня погода, попри холодні ночі й тумани вранці. Однак вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.

Тим часом Південна півкуля Землі в майбутньому зіткнеться з більш тривалими і сильними засухами, а річна кількість опадів може знизитися на 30%.

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