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28 вересня 2020, понеділок, 05:50 13 Інфографіка
Життя 2020-09-28T06:45:02+03:00
Українські Новини
У жовтні піде сніг і вдарять морози: синоптики дали прогноз до кінця осені

У жовтні піде сніг і вдарять морози: синоптики дали прогноз до кінця осені

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Прогноз погоди в Україні, погода восени
Заморозки Фото: pixabay
Заморозки Фото: pixabay

В цілому осінь-2020 на Україні за прогнозом погоди буде і далі аномально теплою і сухою. Перший мокрий сніг очікується не раніше кінця наступного місяця, а поступове похолодання прогнозується тільки в перших числах жовтня.

Водночас, як пише Обозреватель, це не привід готуватися до зими, вважають синоптики: опади пройдуть на тлі плюсової температури, яка протримається ще і майже весь грудень.

"Поступовий перехід до більш прохолодного періоду почнеться приблизно через тиждень-два. Проте, до морозів готуватися поки не варто", - стверджує синоптик Тетяна Адаменко.

Про ймовірність посухи і навіть пожежної небезпеки в цьому сезоні розповіла синоптик Віра Балабух. Також вона зазначила, що осінь в цілому буде аномально теплою, проте в кінці жовтня-в листопаді можливий мокрий сніг.

А народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що жовтень буде прохолодним.

"Жовтень буде тримати прохолодну погоду. Кількості опадів, а саме дощу, на півдні становитиме 21-24 мм, на півночі - 17-24 мм. Температура на півночі і в центрі України на початку і в середині місяця буде коливатися від низької в +4...+5 градусів вночі до найвищої в +16...+17 градусів вдень, на півдні країни до +18 градусів. Зате в другій половині жовтня і в кінці температура на більшій частині території країни буде опускатися до -2...-4 градуси морозу, чекаємо сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше ", - говорить Горбань.

Погода в Україні восени від народного синоптика. Колаж: СьогодніПогода в Україні восени від народного синоптика. Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що вересень буде аномально спекотним. 

Також синоптики дали прогноз на всю осінь-2020 з заморозками в вересні і "бабиним літом" в листопаді. 

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