Морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді: синоптик попередив про погодні аномалії восени

За прогнозом погоди Україну накрив антициклон. Вдень в країні все ще літня погода, н езважаючи на холодні ночі і тумани вранці. Однак вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.

Народний синоптик Леонід Горбань зробив прогноз погоди на жовтень та запевняє, що місяць буде прохолодним, пише Gazeta.ua.

"Жовтень буде тримати прохолодну погоду. Кількості опадів, а саме дощу, на півдні становитиме 21-24 мм, на півночі - 17-24 мм. Температура на півночі і в центрі України на початку і в середині місяця буде коливатися від низької в +4 ... + 5 градусів вночі до найвищої в +16 ... + 17 градусів вдень, на півдні країни до +18 градусів. Зате в другій половині жовтня і в кінці температура на більшій частині території країни буде опускатися до -2...-4 градуси морозу, чекаємо сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше", - говорить Горбань.

Погода в Україні в жовтні від народного синоптика. Колаж "Сегодня"

Зате листопад, за прогнозами синоптика, буде переважно теплим для такого часу з незначними морозами і опадами - снігом чи дощем.

Погода в Україні в листопаді від народного синоптика. Колаж "Сегодня"

Нагадаємо, згідно з попереднім прогнозом, вересень очікується аномально спекотним.

Також синоптики дали прогноз на всю осінь-2020 з заморозками в вересні і "бабиним літом" в листопаді.

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