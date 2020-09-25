Тарифи на комуналку зростуть з 1 жовтня: скільки українці платитимуть за світло і воду

Після того, як Україна зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло, у країнців попередили про підвищення тарифів на комунальні послуни вже з жовтня. Нові тарифи вже мали бути передані місцевій владі на узгодження. Так, ціна на перші 100 кВт / год електроенергії для населення підніметься практично вдвчі, а ціна холодної води - на 22%.

Як пише Час Пік з посиланням на інформацію Міненерго, відповідно до меморандуму України і МВФ, нові тарифи вже мали бути передані місцевій владі на узгодження.

"Уже з першого жовтня повинна піднятися і ціна на перші 100 кВт / год електроенергії для населення. Вона була незмінною з 2017 року. Практично в два рази - з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з жовтня місяця планується підняти тарифи на холодну воду. Розмір підвищення складе 22%.

Як повідомляють в НКРЕКП, причиною підвищення тарифів є зростання заробітних плат співробітників, а також підвищення вартості витратних матеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зменшила фінансування пільг і житлових субсидій, тому до 20% субсідіантов можуть втратити допомогу на оплату комунальних платежів.

Крім того, мешканці будинків, де створено об'єднання співвласників будуть платити за електрику за цінами, встановленими постачальником для населення.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини