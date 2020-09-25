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25 вересня 2020, пʼятниця, 05:20 9
Економіка 2020-09-25T06:00:03+03:00
Українські Новини
Тарифи на комуналку зростуть з 1 жовтня: скільки українці платитимуть за світло і воду

Тарифи на комуналку зростуть з 1 жовтня: скільки українці платитимуть за світло і воду

Надежда Комендантова
Тарифи на електроенергію, Нові платіжки, Тарифи на опалення, комуналка
Платіжки
Платіжки

Після того, як Україна зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло, українців попередили про підвищення тарифів на комунальні послуни вже з жовтня. Нові тарифи вже мали бути передані місцевій владі на узгодження. Так, ціна на перші 100 кВт / год електроенергії для населення підніметься практично вдвчі, а ціна холодної води - на 22%. 

Як пише Час Пік з посиланням на інформацію Міненерго, відповідно до меморандуму України і МВФ, нові тарифи вже мали бути передані місцевій владі на узгодження.

"Уже з першого жовтня повинна піднятися і ціна на перші 100 кВт / год електроенергії для населення. Вона була незмінною з 2017 року. Практично в два рази - з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації меморандуму про скорочення "зеленого" тарифу ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з жовтня місяця планується підняти тарифи на холодну воду. Розмір підвищення складе 22%.

Як повідомляють в НКРЕКП, причиною підвищення тарифів є зростання заробітних плат співробітників, а також підвищення вартості витратних матеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зменшила фінансування пільг і житлових субсидій, тому  до 20% субсідіантов можуть втратити допомогу  на оплату комунальних платежів.

Крім того, мешканці будинків, де створено об'єднання співвласників будуть платити за електрику за цінами, встановленими постачальником для населення.

 

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