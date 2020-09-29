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  • Чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня. У Міненерго дали пояснення
29 вересня 2020, вівторок, 10:58 11
Економіка 2020-09-29T12:00:03+03:00
Українські Новини
Чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня. У Міненерго дали пояснення

Чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня. У Міненерго дали пояснення

Анна Рудык
Тарифи на електроенергію, Комунальні тарифи, комунальні послуги, ціни на електроенергію, Підвищення цін на електроенергію
Платіжки
Платіжки

Міністерство енергетики спростовує інформацію про підвищення вартості електроенергії для населення з 1 жовтня 2020 року після того, як в мережі почали поширюватися повідомлення про подорожчання світла.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго, передають Українські Новини.

"У засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація про підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного року. Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року буде залишатися незмінною", - йдеться в ньому.

У міністерстві нагадують, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і зараз є найнижчою серед всіх країн Європи.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 жовтня буде скасовано пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії і вартість електроенергії за перші 100 кВт-год збільшиться з 0,9 гривні/кВт-год до 1,68 гривні/кВт-год.

Відзначається, що збільшення тарифу пов'язане з ростом заробітних плат співробітників, а також підвищенням вартості витратних матеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики прогнозує збільшення вартості електроенергії на 4% для непобутових споживачів у зв'язку з збільшенням тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%, або на 84,83 гривень/МВт-год, до 240,23 гривень/МВт-год з серпня.

Тим часом більшість будинків в Україні не повністю готові до опалювального сезону.

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