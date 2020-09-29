Чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня. У Міненерго дали пояснення

Міністерство енергетики спростовує інформацію про підвищення вартості електроенергії для населення з 1 жовтня 2020 року після того, як в мережі почали поширюватися повідомлення про подорожчання світла

Про це йдеться в повідомленні Міненерго, передають Українські Новини.

"У засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація про підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного року. Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року буде залишатися незмінною", - йдеться в ньому.

У міністерстві нагадують, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і зараз є найнижчою серед всіх країн Європи.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 жовтня буде скасовано пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії і вартість електроенергії за перші 100 кВт-год збільшиться з 0,9 гривні/кВт-год до 1,68 гривні/кВт-год.

Відзначається, що збільшення тарифу пов'язане з ростом заробітних плат співробітників, а також підвищенням вартості витратних матеріалів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики прогнозує збільшення вартості електроенергії на 4% для непобутових споживачів у зв'язку з збільшенням тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%, або на 84,83 гривень/МВт-год, до 240,23 гривень/МВт-год з серпня.

Тим часом більшість будинків в Україні не повністю готові до опалювального сезону.

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