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14 вересня 2020, понеділок, 15:47 5
Вибори 2020-09-14T16:15:08+03:00
Українські Новини
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах

Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах

Валерия Драгомирова
Карантин, Місцеві вибори, Коронавірус, Covid-19
Вибори. Фото: Pixabay
Вибори. Фото: Pixabay

Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, в тому числі місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому сайті, передають Українські Новини.

"Рішенням, прийнятим на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 вересня, встановлено додаткові вимоги щодо протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів на період дії карантину у зв'язку з поширенням на території України COVID-19", - сказано в ньому.

Всім особам, які перебувають у приміщенні для голосування, буде проводитися температурний скринінг.

На вході до приміщень мають бути встановлені антисептики.

Виборці мають обробити руки дезінфікційними засобами і перебувати в респіраторі або захисній масці.

"При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи", - сказано в повідомленні.

Засоби захисту мають бути також у всіх членів виборчої комісії, офіційних спостерігачів, поліцейських, працівників органів і установ, на території яких розміщено приміщення для голосування.

У самих приміщеннях буде нанесено розмітку для дотримання дистанції не менше 1 метра.

Потоки виборців на вхід і на вихід мають бути розділені.

У приміщенні рекомендується одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Виборцям рекомендується користуватися власною ручкою.

Протирання поверхонь дезінфікційними засобами має проводитися не рідше одного разу на дві години, а вологе прибирання приміщення - не рідше одного разу на чотири години.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати за місцем перебування.

Для цього їм потрібно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем ​​виборів (на місцевих виборах - не пізніше 20:00 23 жовтня) подати заяву з довідкою медичного закладу про стан здоров'я.

Як повідомляли Українськi Новини, визначено заставу для кандидатів на місцеві вибори


Крім того, в Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020

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