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29 вересня 2020, вівторок, 05:50 4
Життя 2020-09-29T06:00:01+03:00
Українські Новини
Масштабні повені і посухи: синоптики дали екстремальний прогноз на найближчі 30 років

Масштабні повені і посухи: синоптики дали екстремальний прогноз на найближчі 30 років

Надежда Комендантова
Погода, Засуха, погода в Україні, глобальне потепління, Аномальна спека
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

Вчені представили дослідження, згідно з яким Південна півкуля Землі в майбутньому зіткнеться з більш тривалими і сильними засухами, а річна кількість опадів може знизитися на 30% порівняно з нинішнім рівнем. Водночас за прогнозом погоди, в жовтні в Україні очікуються морози до -4 і снігопади.

Про це пише Superagronom з посиланням на phys.org.

Згідно зі сценарієм зміни клімату, якщо не буде докладено зусиль щодо скорочення викидів вуглецю, між 2050 роком і кінцем століття глобальні середні температури перевищать індустріальні значення на 3°С.

"Аналогічна картина спостерігалася в середині пліоцену 3 млн років тому, коли рівні вуглекислого газу в атмосфері становили 400 частинок на мільйон, а температура поверхні моря в Північній півкулі зросла на 9°С і на 4°С в Південній півкулі", - йдеться в повідомленні.

Результати моделювання показують, що в цьому випадку відбудуться помітні зміни в кількості літніх опадів в субтропічному поясі. Внаслідок чого тропіки та субтропіки Південної півкулі виявляться схильні до катастрофічних засух.

Згідно зі звітом, опублікованим в липні Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО), до 2024 року середня глобальна температура повітря може піднятися більш ніж на 1,5°С в порівнянні з доіндустріальним рівнем. Крім цього в наступні 5 років різних регіонах Землі загрожують масштабні повені й посухи.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на всю осінь-2020 з заморозками в вересні і "бабиним літом" в листопаді. 

Народний синоптик Леонід Горбань також зробив прогноз погоди на жовтень та запевняє, що місяць буде прохолодним

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