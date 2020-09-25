На українців чекає додатковий день відпочинку. Вихідні в жовтні-2020

В жовтні 2020 року, який синоптики прогнозують холодним і дощовим , українці в зв'язку з державним святом - Днем захисника, матимуть додатковий день відпочинку. Про те, як зміняться вихідні дні для українці в жовтні, розкажуть Українські Новини.

Так, згідно з розпорядженням Міністерства соціальної політики України, в жовтні українців чекає додатковий день відпочинку.

Вихідний українцям нададуть в зв'язку з державним святом - Днем захисника, який відзначається щорічно 14 жовтня. В цьому році цей день випадає на середу, 14 жовтня, яка і буде неробочою.

Крім того, в один день з державним святом в Україні відзначається одне з 12 найважливіших православних свят в році - Покров Пресвятої Богородиці.

Також вівторок, 13 жовтня, має бути передсвятковим робочим днем, скороченим на 1 годину.

Таким чином, в жовтні за все очікується 10 вихідних днів.

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня відзначався День осіннього рівнодення, в який центр Сонця перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну.

Раніше синоптики прогнозували перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня.

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