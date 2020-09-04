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04 вересня 2020, пʼятниця, 20:32 5
Економіка 2020-09-04T21:00:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль розповів, якою буде ціна на газ в жовтні

Шмигаль розповів, якою буде ціна на газ в жовтні

Елена Новикова
Газ, Ціна на газ, Денис Шмигаль, Ціна на газ для населення
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує ціну на газ 4,7-5 тис. гривень/тис. куб. м в жовтні, тоді як Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення. Про це він повідомив під час інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Це ринок, є ринкові інструменти, є ф'ючерсні контракти, є форвадні контракти. За ними видно, що на жовтень ціна буде коливатися в районі 4,7-5 тис. гривень/тис. куб. м газу", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що поки що не може дати прогноз щодо ціни на газ на зиму, однак він думає, що ціна газу взимку збільшиться, а навесні і влітку вона знову почне знижуватися.

Як повідомляли Українські Новини, консультаційний центр "ГазПравда" заявляє, що ціна на газ для населення у вересні становить 4,4-7 гривень/куб. м.

ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збільшила на вересень ціну на природний газ для населення на 45%, або на 1,46 гривні/куб. м до 4,7 гривні/куб. м (з ПДВ) порівняно з серпнем.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" збільшила на 10,8%, або на 0,51 гривні/куб. м до 5,2 гривні/куб. м ціну на газ для населення на рік з 16 вересня.

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