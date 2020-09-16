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  • Йшов болотами в Умань. Прикордонники затримали хасида, який незаконно перетнув кордон
16 вересня 2020, середа, 10:50 10
Події 2020-09-16T12:30:03+03:00
Українські Новини
Йшов болотами в Умань. Прикордонники затримали хасида, який незаконно перетнув кордон

Йшов болотами в Умань. Прикордонники затримали хасида, який незаконно перетнув кордон

Кира Молчанова
Рош Ха-Шана, Прикордонники, Хасиди
Хасид-порушник. Фото: ДПСУ
Хасид-порушник. Фото: ДПСУ

Намагаються обійти пункти пропуску, щоб потрапити в Умань, деякі з хасидів, які зібралися на кордоні України і Білорусі. Одного з таких паломників-нелегалів затримали українські прикордонники, повернули його на суміжну сторону і на п'ять років заборонили йому в'їзд в Україну.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловік намагався незаконно перейти кордон в обхід пункту пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області. На кордоні його затримали прикордонники. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження.

Прикордонники зазначили, що порушник йшов по болотистій місцевості, ймовірно, сподіваючись, що так йому вдасться залишитися непоміченим.

На іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також проставлено заборона в'їзду в Україну терміном на п'ять років. Він уже примусово повернутий на суміжну сторону.

 

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня Державна прикордонна служба заявляла про відсутність випадків затримання паломників-хасидів на кордоні з Білоруссю.

За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, кількість хасидів на кордоні може зрости до 3 тисяч.

Тим часом, в Умані вже не 6, а 8 паломників хворі на коронавірус.

У зв'язку з цим МЗС України просив Білорусь не пропускати на виїзд в Україну паломників-хасидів згідно з розпорядженням Кабміну про заборону в'їзду іноземців в період карантину.

Втім, частина гостей з Ізраїлю, можливо, пустять. Про це МЗС попросив Президента України.

Поки цього не сталося, паломники чекають на кордоні і живуть в наметах . За словами представників МЗС, вони забезпечені їжею і напоями.

В Умані під час святкування Рош ха-Шана правопорядок будуть спільно забезпечувати співробітники поліції України та Ізраїлю.

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