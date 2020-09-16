Хасиди, які застрягли на кордоні з Білоруссю, всім забезпечені — Держприкордонслужба

Паломники на кордоні з Білоруссю забезпечені їжею і напоями. У МЗС закликали продовжити комунікацію щодо вирішення цього питання на рівні урядів України та Ізраїлю. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у Facebook .

Єнін, зокрема, розповів, що багато часу приділив у вівторок хасидам і ситуації в окремих пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю, в тому числі провів зустріч з послом Ізраїлю Джоелем Ліоном.

З його сліви, незважаючи на те, що значна кількість громадян Ізраїлю продовжує перебувати між білоруським і українським пунктами пропуску, спільними зусиллями української влади, посольств Ізраїлю в Україні і Білорусі, а також низки єврейських громад України вдалося забезпечити паломників кошерної їжею та напоями.

У МЗС нагадали про необхідність неухильного дотримання законодавства України з питань в'їзду і перебування на її території.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, коли хасиди зможуть відвідати Умань. Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

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