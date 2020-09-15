Израильские полицейские будут патрулировать Умань во время Рош ха-Шана вместе с украинскими

В Умани во время празднования Рош ха-Шана правопорядок будут совместно обеспечивать сотрудники полиции Украины и Израиля. Правоохранители будут жестко реагировать на провокации и противоправные действия.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы стараемся донести, что на территории Украины действуют исключительно украинские законы. И мы будем жестко реагировать на все провокации и противоправные действия, независимо от того, кто является их участником. Вместе с вами мы справимся с задачами, которые стоят перед нами", - заявил он.

По словам Клименко, в этом году празднование нового года для тех, кто исповедует иудаизм, осложняется эпидемиологической ситуацией.

В то же время он отметил, что все хасиды, которые сейчас находятся на территории Украины, должны спокойно встретить праздник Рош ха-Шана.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань.



Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

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