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15 сентября 2020, вторник, 21:17 488
Общество 2020-09-15T22:30:03+03:00
Українські Новини
Израильские полицейские будут патрулировать Умань во время Рош ха-Шана вместе с украинскими

Израильские полицейские будут патрулировать Умань во время Рош ха-Шана вместе с украинскими

Ольга Фандорина
Израиль, Хасиды, Рош Ха-Шана, Хасиды в Украине
Могила цадика Нахмана в Умани. Фото: ua.igotoworld.com
Могила цадика Нахмана в Умани. Фото: ua.igotoworld.com

В Умани во время празднования Рош ха-Шана правопорядок будут совместно обеспечивать сотрудники полиции Украины и Израиля. Правоохранители будут жестко реагировать на провокации и противоправные действия.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы стараемся донести, что на территории Украины действуют исключительно украинские законы. И мы будем жестко реагировать на все провокации и противоправные действия, независимо от того, кто является их участником. Вместе с вами мы справимся с задачами, которые стоят перед нами", - заявил он.

По словам Клименко, в этом году празднование нового года для тех, кто исповедует иудаизм, осложняется эпидемиологической ситуацией.

В то же время он отметил, что все хасиды, которые сейчас находятся на территории Украины, должны спокойно встретить праздник Рош ха-Шана.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань


Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

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